Zakaz przebywania w strefie nadgranicznej. Relacja reportera WP

Choć stan wyjątkowy przy granicy polsko-białoruskiej przestał obowiązywać 1 grudnia, to nadal w 183 miejscowościach obowiązuje zakaz przebywania. To efekt rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji, które mogło być wydane dzięki nowelizacji ustawy o ochronie granicy państwowej. Ta w ekspresowym tempie została przyjęta przez Sejm, podpisana przez prezydenta i opublikowana w Dzienniku Ustaw. Efekt jest taki, że zakaz przebywania będzie obowiązywał jeszcze przez co najmniej trzy kolejne miesiące. Co się jednak zmieni? O tym w relacji reportera WP.