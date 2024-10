Kuria reaguje na zatrzymanie duchownych. Wydano oświadczenie

We wtorek, na polecenie Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu, zatrzymano trzech mężczyzn w wieku 59, 63 i 67 lat. Dwaj z nich to czynni duchowni z diecezji sosnowieckiej, trzeci to były ksiądz, również z tej diecezji. Zarzuty wobec niego dotyczą okresu, gdy jeszcze był kapłanem.