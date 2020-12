Zakaz lotów z Wielkiej Brytanii do Polski. Krzysztof Bosak komentuje

W niedzielę wieczorem Piotr Mueller, rzecznik rządu, poinformował, że loty z Wielkiej Brytanii do Polski od północy z poniedziałku na wtorek są zawieszone. Ma to związek z wykryciem nowej odmiany koronawirusa na Wyspach. Natomiast minister zdrowia Adam Niedzielski przekazał, że wydał dyspozycje Inspekcji Sanitarnej, by od poniedziałku wykonywać testy na COVID-19 każdej zgłaszającej się osobie, która niedawno podróżowała z Wielkiej Brytanii.