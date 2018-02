Zakaz hodowli zwierząt futerkowych. Przepisy sprzeczne z UE?

Posłowie, którzy złożyli w Sejmie projekt ustawy o ochronie zwierząt, napisali w uzasadnieniu, że celem regulacji jest "troska od dobrostan zwierząt i ochronę środowiska". Według Biura Analiz Sejmowych, takie przedstawianie sprawy jest niezgodne z prawem Unii Europejskiej.

Sejmowi prawnicy wskazali co prawda, że projektowane przepisy nie dyskryminują podmiotów gospodarczych, ponieważ zakaz hodowli dotyczyłby wszystkich bez wyjątku ferm, ale mają zastrzeżenia co do samej idei zakazu - informuje portal naszdziennik.pl.