Zakaz dla amerykańskich żołnierzy. Koniec z alkoholem

Jak donosi "The Stars and Stripes", gazeta publikowana dla amerykańskich oddziałów, żołnierze USA stacjonujący w Niemczech otrzymali zakaz spożywania alkoholu. Wszystko z powodu nieprzyjemnych incydentów, których dopuszczali się w stanie nietrzeźwości. Okazuje się, że to nie jest jedyna konsekwencja niedopuszczalnego zachowania.