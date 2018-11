Zajmą się współpracownikami SB w dyplomacji. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o służbie zagranicznej

Sejm uchwalił w czwartek nowelizację ustawy o służbie zagranicznej, która wprowadza negatywną przesłankę zatrudnienia w MSZ dla byłych współpracowników organów bezpieczeństwa z lat 1944-1990. Za uchwaleniem noweli zagłosowało 375 posłów, 28 było przeciwnych, a ośmiu wstrzymało się od głosu.

Ilu współpracowników służb PRL pracuje jeszcze w polskiej dyplomacji? Szef MSZ Jacek Czaputowicz mówił o tym w październiku posłom z sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. - Na stanowiska ambasadorskich oraz kierowniczych w MSZ nie ma obecnie osób, które były na listach współpracowników służb komunistycznych. Nie znaczy to, że nie ma ich w ogóle w MSZ - zapewnił Czaputowicz.

Z danych resortu wynika, że nadal w MSZ pracuje około 40 osób, które figurują na liście tajnych współpracowników służb komunistycznych. Jak wyjaśnił Czaputowicz, są to osoby, które same to zadeklarowały w oświadczeniach lustracyjnych.