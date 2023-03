Zaistniał w mailach Dworczyka. Potem dostał miliony. "Mają rozmach..."

Posłanki Koalicji Obywatelskiej ujawniły kolejną kontrowersyjną sprawę dotyczącą polityka PiS i wielomilionowych dotacji. Tym razem chodzi o posła Jacka Kurzępę. Jego nazwisko pojawiło się szeroko w mediach m.in. po tym, jak opublikowane zostały jego maile do Michała Dworczyka, w których prosił o pracę, kiedy nie dostał się w 2019 roku do Sejmu. Skarżył się wówczas na ratę kredytu. Ostatecznie zastąpił w parlamencie innego polityka PiS. Od tamtego momentu stowarzyszenia i zespoły badawcze, z którymi był związany, otrzymały kilkanaście milionów złotych, także bez konkursów. - To konflikt interesów (...). Już w 2021, jak zobaczymy na oświadczenie majątkowe, to się okazuje, że jego dochód w jednym roku to ponad 520 tys. złotych. Biedy już nie klepie - mówiła w programie "Tłit" Wirtualnej Polski Katarzyna Lubnauer z KO, która ujawniła sprawę.