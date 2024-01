Zagryzione niemowlę. Sąsiedzi wypowiedzieli się o rodzinie

Po zdarzeniu, pies został zabrany przez policję i przewieziony do schroniska. W tym momencie, śledztwo jest prowadzone w sprawie tego tragicznego incydentu. Nikt z osób związanych z tą sprawą nie usłyszał jeszcze zarzutów. Głównym celem śledczych jest ustalenie okoliczności, które doprowadziły do śmierci dziewczynki. Chcą zrozumieć, co dokładnie wydarzyło się w tym tragicznym dniu, aby móc odpowiednio ocenić sytuację i podjąć dalsze kroki.