Zagrodzili szlak na Gubałówkę. PKL zapowiada interwencję

Szlak turystyczny prowadzący na Gubałówkę w Zakopanem został zagrodzony przez jedną z rodzin, która twierdzi, że to ich teren. Za przejście na górę pobierają od turystów opłaty w wysokości 5 zł. Polskie Koleje Linowe przekonują, że ścieżka idzie przez teren należący do państwa. Sprawa trafiła do sądu.