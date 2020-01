Zagranica po oświadczeniu Morawieckiego. "Nigdy tak dużo nie mówiono o pakcie Ribbentrop-Mołotow"

Historyczna szarża Władimira Putina na Polskę i państwa zachodnie obróciła się przeciwko niemu - taki ton przeważa wśród zagranicznych komentarzy na polsko-rosyjski spór o historię II wojny światowej.

Podziękujmy Putinowi?

Temat podjęli również francuscy komentatorzy. Choć w swoich wypowiedziach Putin skupiał się na Polsce, sporo mówił też o winie zachodnich mocarstw, których postawa miała "zmusić" ZSRR do paktu z Hitlerem. Zaś na twitterowym koncie ambasady Rosji we Francji zamieszczono wpis nt. układu monachijskiego, który nazwał Francję, Wielką Brytanię i III Rzeszę "Trzema nikczemnymi reżimami z krwią milionów sowieckich obywateli na rękach", dodając, że nigdy nie należy o tym zapominać.

"Nigdy nie było tak publicznej dyskusji o tajnych protokołach, tj. traktacie delimitacji i przyjaźni 28.09.39. Może powinniśmy podziękować Kremlowi za to, że dał nam szansę zgłębiać pełną współodpowiedzialność i wspólną deprawację Hitlera i Stalina" - stwierdził Francois Heisbourg z Międzynarodowego Instytutu Studiów Międzynarodowych w Londynie.

Nowa obsesja Putina

Jak dodał, wypowiedzi Putina mogą zaprzepaścić jego "bromans" z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Przypomniał, że już rok temu podobne komentarze Rosjan doprowadziły do poważnej dyplomatycznej scysji na forum OBWE.

"Z pewnością będzie to dla Putina kolejna okazja do promowania swoich rewizjonistycznych narracji" - ocenił Tenzer.

"Rosyjski prezydent ma nową obsesję: przy każdej możliwej okazji narzeka na 'skrzywiony' zachodni obraz wydarzeń, które doprowadziły do II wojny światowej. Przywódca Kremla próbuje oczyścić Związek Radziecki z jakiejkolwiek odpowiedzialności na cienkiej podstawie faktów".

Rewizjonizm po obu stronach?

W trochę innym tonie sprawę skomentował pochodzący z Rosji historyk z Uniwersytetu w Cardiff Siergiej Radczenko, który odniósł się do oświadczenia polskiego premiera.

"To dziwne czytać te wściekłe wymiany zdań 80 lat po IIWŚ. Obie strony są winne historycznego rewizjonizmu. Ze swojej strony, Rosja wielokrotnie i niewytłumaczalnie lekceważyła znaczenie paktu Ribbentrop-Mołotow i sowieckiej agresji w Europie Wschodniej (np. w Finlandii)" - napisał Radczenko.

Ale zaraz dodał: "Druga strona (w tym przypadku Polska) również ucieka się do rewizjonizmu, twierdząc, że Związek Radziecki jest równomiernie odpowiedzialny za IIWŚ. Parlament Europejski wezwał do usunięcia sowieckich pomników wojennych. To też jest historyczny rewizjonizm".