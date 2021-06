Zagłosowali z PiS, zostają w rządzie? Rzeczniczka Porozumienia zapowiada

Krótko po północy Sejm odrzucił wnioski opozycji o dymisję Ryszarda Terleckiego z funkcji wicemarszałka Sejmu. Posłowie zdecydowali też, że Mariusz Kamiński, Jacek Sasin oraz Michał Dworczyk będą kontynuowali swoją pracę w rządzie. Przeciwko odwołaniu Terleckiego, jak i ministrów, głosowali posłowie Porozumienia. Czy to oznacza, że zostają w rządzie? - Jesteśmy członkiem Zjednoczonej Prawicy. W najbliższym czasie znów będziemy bardzo mocno podnosić kwestie, w których się różnimy, chociażby podwyższenia podatków dla przedsiębiorców. Na pewno będziemy bardzo mocno protestować - zapowiedziała rzeczniczka Porozumienia Magdalena Sroka w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Na stole są już złożone przez nas propozycje, by zastosować taką samą ulgę dla osób prowadzących działalność gospodarczą jak w przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę. Wrzesień to będzie moment, w którym ostatecznie będziemy wiedzieli, czy nasze propozycje znajdą się w projektach ustaw - dodała.