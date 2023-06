Zaginione małżeństwo z Warszawy. Gdzie popełniono błąd? "Sprawa jest patowa"

Policjanci nie popełnili błędu?

- Przypuszczam, że decyzja o zwolnieniu poszukiwanych jest następstwem decyzji prokuratora. Myślę, że policjanci kontaktowali się z nim, a on nie znalazł podstaw do ich zatrzymania. Jeżeli prokurator nie wydał polecenia, a oni poskarżyliby się do sądu, to by sprawę od razu wygrali - komentuje z kolei Marek Dyjasz, były dyrektor biura kryminalnego Komendy Głównej Policji.