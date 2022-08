Zaginiona 5-letnia dziewczynka nie żyje. Nowe ustalenia policji w New Hampshire

Ojciec dziecka, Adam Montgomery, twierdzi, że zawiózł dziewczynkę do jej matki w Massachusetts w okolicach Święta Dziękczynienia w 2019 r. Ta jednak zeznaje, że ostatni raz widziała córkę podczas telefonicznej rozmowy wideo kilka miesięcy przed wskazaną przez mężczyznę datą. Słowa ojca potwierdza macocha Harmony, Kayla Montgomery. W lipcu 2019 r. Adam Montgomery został oskarżony o napaść na córkę, po tym, jak uderzył ją w twarz. Obecnie przebywa w więzieniu, choć nie przyznał się do winy. Kayla Montgomery otrzymała zarzut oszustwa. Fałszywie twierdziła, że pasierbica wciąż z nią mieszka, by otrzymywać na nią zasiłki socjalne. Dom ojca i macochy był ostatnim znanym miejscem, w którym przebywała dziewczynka.