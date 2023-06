Zaginięcie Titana. Tak wygląda wnętrze łodzi. Jeden guzik i pad od konsoli

Forbes poprosił Logitech o komentarz. Niestety firma technologiczna nie odpowiedziała. Redaktorzy czasopisma nie winią jednak firmy Logitech, nawet jeśli kontroler mógł zawinić. Pad nie został wyprodukowany do sterowania łodziami podwodnymi. To OceanGate postanowiło umieścić w swojej łodzi kontroler stworzony do gier i zabaw.