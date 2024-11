Zaginięcie Beaty Klimek. Jest nowa hipoteza

- To jest wręcz nieprawdopodobne, aby Beata wyjechała. Jest to osoba, dla której podróż dalej niż 10 km od domu jest zupełnie czymś nienaturalnym. Gdy przyjeżdża do lekarza w Szczecinie, to nigdy nie samochodem, tylko ewentualnie pociągiem - powiedział dziennikowi "Fakt" krewny Beaty Klimek.