Zaginęła 17-letnia Oliwia. Policja prosi o pomoc w jej odnalezieniu

- Szczecinecka policja aktywnie poszukuje 17-letniej Oliwii Kreklau. Dziewczyna 1 marca wyszła z domu w towarzystwie swojego chłopaka, by świętować swoje 17-ste urodziny. Następnego dnia wysłała do rodziny wiadomość SMS podając godzinę swojego powrotu. Od tamtej chwili nastolatka nie nawiązała już żadnego kontaktu z rodziną i nie wróciła do miejsca zamieszkania - przekazała st. asp. Anna Matys, oficer prasowa szczecineckiej policji.