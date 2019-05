Zaginęła 16-latka z Krakowa. Wyszła z domu i nie wróciła

Krakowscy policjanci poszukują Łucji Ziołkowskiej. Nastolatka wyszła z domu 30 maja. Od tej pory nie kontaktowała się z rodziną.

Łucja Ziołkowska została uznana za zaginioną 30 maja. Około godz. 16.30 wyszła z miejsca zamieszkania i do tej pory nie wróciła do domu. Nie kontaktowała się również z rodziną. 16-latka ma 174 cm wzrostu, piwne oczy i ciemnobrązowe włosy z czarnymi końcówkami. Jest szczupłej budowy ciała.

W dniu zaginięcia nastolatka miała na sobie ciemne, dżinsowe spodnie; niebieską kurtę dżinsową; biały bezrękawnik; białą koszulkę z napisem "Trasher" i białe buty marki FILA. Na przedramieniu ma wytatuowane róże i napis po angielsku "I will never give up" lub "I will never surrender".