Małopolska. Konwój amerykańskiej armii zabłądził w Chabówce. Zaufali nawigacji

Żołnierze US Army nie mają szczęścia do polskich dróg. Ich pojazdy co rusz biorą udział w wypadkach. W piątek konwój ciężarówek utknął na lokalnej drodze w Chabówce w Małopolsce. Żołnierze zbytnio zaufali nawigacji satelitarnej.

Amerykańska armia ma pecha na polskich drogach (zdjęcie ilustracyjne) (PAP, Fot: Artur Reszko)

Kolumna kilku wojskowych amerykańskich ciężarówek wyruszyła w piątek w kierunku Chyżnego. Jednak, jak informuje portal 24tp.pl, żołnierze zamiast wjechać na krajową siódemkę, skręcili w wąską, lokalną drogę w Chabówce.

Z informacji portalu wynika, że amerykańscy żołnierze prawdopodobnie zabłądzili, bo zbytnio zaufali nawigacji satelitarnej.

Większości ciągników z naczepami udało się już wyjechać na utwardzoną drogę łączącą Chabówkę z krajową siódemką. Niestety, jedna z ciężarówek zakopała się w grząskim gruncie.

Amerykańscy żołnierze nie przyjęłi pomocy od policjantów. Stwierdzili, że poradzą sobie sami. Jak informuje portal 24tp.pl ciężarówka wciąż blokuje lokalną drogę. Walka z grząskim gruntem trwa już od kilku godzin.

