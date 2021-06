Zagadkowe słowa prezydenta Dudy. Dr Sutkowski zareagował

Andrzej Duda w ostatnim czasie zagadkowo wypowiedział się na temat skuteczności szczepionek. Słowa prezydenta skomentował gość programu "Newsroom" w WP dr Michał Sutkowski. - Dzięki szczepieniom rzeczywiście w dużym stopniu panujemy nad pandemią. To jest chyba rzecz kluczowa i najważniejsza w wypowiedzi pana prezydenta. Tutaj istotną rzeczą jest to, żeby tempo szczepień było istotne. Bo szczepienia nam nie pomogą w momencie, kiedy będziemy się szczepić wolno - powiedział. Zapytany o to, czy jego zdaniem wypowiedź Dudy może wskazywać na podważanie skuteczności szczepionek odparł, że "ma nadzieję, że to nie jest tak". - Pan prezydent miał raczej na myśli to, że tempo szczepień jest istotne i jeśli się nie zaszczepimy odpowiednio szybko, to szczepionki mogą nam nie pomóc - dodał. Podkreślił, że ma wrażenie, iż "pan prezydent jako osoba, która się szczepi, docenia rolę szczepień". - Myślę, że to nie była wypowiedź podważająca szczepienia. Pan prezydent, z tego, co wiem, jest osobą zaszczepioną. Być może miało to na celu zmobilizowanie, a być może powiedzenie tego, że szczepienia w nieodpowiednim tempie mogą być nieskuteczne - oznajmił.