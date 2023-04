Zagadka getta warszawskiego rozwiązana. Zidentyfikowano przywódcę powstańców

Szefem pionu wyszkolenia wojskowego w światowej centrali Betaru był w latach 30. Jeremiasz Halpern. To on założył między innymi militarną "szkołę liderów" organizacji w Zielonce pod Warszawą. Co więcej, utworzył również - we współpracy z faszystowskim rządem Benito Mussoliniego - szkołę morską ruchu w portowym Civitavecchia nieopodal Rzymu. Jest to postać kluczowa dla naszej dalszej opowieści.