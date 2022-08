Kontrowersyjne słowa posłanki PiS o Ukraińcach. Burza w sieci

"Pomoc dla obywateli Ukrainy przebywających w Polsce powinna być mądra i przemyślana. Nie może odbywać się kosztem Polaków. Social, pierwszeństwo dla Ukraińców w kolejkach do lekarzy, przyjęciu na studia, do szkół, przedszkola... to najprostsza droga do budowania niechęci" - napisała na swoim profilu na Twitterze posłanka Kurowska.