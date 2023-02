Nagle wysypały się ze ściany. Zaskakujące odkrycie w Kalifornii

To miała być rutynowa czynność polegająca na usunięciu z domu niechcianego lokatora, którym był dzięcioł. Jednak w czasie jej przeprowadzania dokonano niezwykłego odkrycia. Okazało się, że ptak pozostawił po sobie wyjątkową pamiątkę - w jednej ze ścian domu ukrył setki kilogramów żołędzi. Historię opisał dziennik "The New Zealand Herald".