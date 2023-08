Zadziwiająca dyskusja w Polsat News. "Jesteś garbaty"

- Jeśli wszyscy w Polsce zgodzimy się, że chcielibyśmy mieć inny system ubezpieczeń OC, 100 procent obywateli by zagłosowało za moją propozycją ustawy, to nie możemy jej wprowadzić, bo Bruksela się nie zgadza. No to jesteśmy niepodlegli, czy jesteśmy państwem podległym, okupowanym? - pytał Sośnierz.