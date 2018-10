Zadźgała 2-letniego synka. Biegli chcą obserwacji psychiatrycznej

Prokuratura Okręgowa w Przemyślu chce obserwacji psychiatryczną 35-letniej Andrea P. Brazylijka mieszkająca od kilku lat w Polsce przyznała się do zabójstwa dwuletniego synka. Zadała mu osiem ciosów nożem w klatkę piersiową.

Sekcja zwłok pozwoliła ustalić, że że chłopiec prawdopodobnie siedział na kolanach matki, gdy ta zadawała mu ciosy. By zatrzeć ślady zbrodni kobieta sama raniła się nożem, a mieszkanie, w którym doszło do masakry - podpaliła. Miesiąc przed morderstwem teściowa kobiety doniosła na nią do GOPS. Miała uwagi do sposobu żywienia swojego wnuka.