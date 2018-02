Śledztwo w sprawie śmierci 2-latka. Chcąc zatrzeć ślady matka wznieciła pożar?

Strażacy przyjechali do pożaru w Śliwnicy w województwie podkarpackim w sobotę wieczorem. Z płonącego domu wydostali 2-letniego Wiktora oraz jego matkę, Andreę. Chłopiec zmarł w szpitalu. Dopiero tam okazało się, że chłopiec ma rany zadane nożem.

W poniedziałek Prokuratura Okręgowa w Przemyślu postawiła zarzut kobiecie. Przeprowadzono sekcję zwłok chłopca, z której wynika, że Wiktor został zraniony 8 razy. – Matka musiała być w pozycji siedzącej i trzymać dziecko na kolanach – stwierdziła Beata Starzecka-Skrzypiec, zastępca Prokuratora Okręgowego w Przemyślu podczas konferencji prasowej. – Nie ma żadnych wątpliwości, że to ona zadała ciosy - podkreśla.

W sobotę o godz. 18.40, dyżurny policji w Przemyślu odebrał zgłoszenie o pożarze w jednym z domów jednorodzinnych w miejscowości Śliwnica . Śledczy ustalili, że 35-letnia kobieta, obywatelka Brazylii, pod nieobecność męża, zamknęła drzwi z klatki schodowej prowadzącej do pomieszczeń na I piętrze, w których mieszkała. Następnie nożem zadała kilka ciosów swojemu 2-letniemu synowi i wznieciła pożar. Sama usiłowała popełnić samobójstwo, raniąc się nożem w klatkę piersiową.

Kobieta i dziecko zostali przewiezieni do szpitala. Niestety mimo podjętej reanimacji, chłopca nie udało się uratować. Kobieta przebywa w szpitalu w Przemyślu, jej stan jest stabilny, podaje portal policja.pl.

Prokuratura ustaliła, że w styczniu tego roku, teściowa kobiety doniosła na swoją synową do GOPS. – Miała zastrzeżenia do sposobu wychowywania swojego wnuka. – mówi Marta Pętkowska - Chodziło na przykład o uwagi dotyczące żywienia – tłumaczy.

Jak wynika z ustaleń śledczych także między polsko-brazylijskim małżeństwem dochodziło do nieporozumień. Mąż miał stanąć po stronie swojej matki. Kobieta zeznała, że pokłóciła się z mężem w noc poprzedzającą tragedię. - Nie mieliśmy wcześniej sygnałów, by w tej rodzinie dochodziło do przemocy lub jakiś innych sytuacji kryzysowych – stwierdził na konferencji Wojciech Kiełtyka z miejskiej policji w Przemyślu.