Zadała "jedno i proste" pytanie wiceministrowi z PiS. Oto, co odpowiedział

W piątek gośćmi Poranka Wirtualnej Polski byli m.in. była wiceminister finansów, posłanka PO Izabela Leszczyna (w programie "Tłit") oraz wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda z PiS (w programie "Newsroom"). Na koniec programu "Tłit" Leszczyna zwróciła się do Budy z "jednym i prostym pytaniem". - Niech pan minister wreszcie nam powie, czy Polska dostanie środki z Krajowego Planu Odbudowy? - zapytała. - Ja zakładałem i zakładam dobrą wolę naszych partnerów z Komisji Europejskiej. Myślę, że to pani poseł Leszczyna powinna bardziej być tutaj zorientowana w sytuacji, w której KE dopuszcza się działań niezgodnych z prawem. Móc tutaj wykorzystać pozycję Donalda Tuska, który by przekonał swoich kolegów, żeby tego planu nie blokowali - byłbym bardzo wdzięczny - odparł wiceminister w programie "Newsroom".