Zaczepiali 11-letniego chłopca. Matka ostrzega

Ostrzeżenie pojawiło się w internecie pierwszy raz w poniedziałek, 8 maja, późnym wieczorem. "Dziś ok godziny 17:30 przed Biedronką na Łukaszewicza tych dwóch mężczyzn zaczepiało mojego 11-letniego syna namawiając do czynności seksualnych i obnażając się przed nim. Ten z plecakiem kilkukrotnie zaczepiał już wcześniej syna przy skwerze Eki z Małeki, ale dziś pierwszy raz doszło do tak przykrej sytuacji" - poinformowała matka chłopca.