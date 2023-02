Zaczepiają dzieci. Mieszkańcy są przerażeni

10-latek zdążył się w tym czasie schronić w domu. - Wnuczek myślał, że mnie nie ma, więc kiedy ten mężczyzna wszedł za nim na podwórko i zaczął krzyczeć "chodź, coś ci pokażę", to przyspieszył kroku, właściwie wbiegł do domu i zamknął drzwi na klucz. Całe szczęście, że się tak zachował, bo strach pomyśleć, co mogłoby się stać. Wyglądało to na próbę porwania - dodała.