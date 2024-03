Zaczaili się na Rosjan w zaroślach. Amerykański sprzęt w akcji

Potężne uderzenie z zaskoczenia na froncie. Ukraińcy pokazali nagranie z akcji w okolicach Awdijiwki, gdzie grupa żołnierzy ukryła się w zaroślach w amerykańskim wozie bojowym M2 Bradley i czekała tam na Rosjan. W pewnym momencie na horyzoncie pojawiły się dwa wrogie BMP i wówczas padła decyzja o ostrzale rosyjskich celów. Kierowca Bradleya wykonał kilka szybkich manewrów, by ustawić, jak najlepszą pozycję do ataku, zrównując z ziemią jeden z pojazdów BMP armii Putina. Zachowanie Rosjan wskazuje na to, że byli oni zaskoczeni całą sytuacją. Część załogi porzuciła sprzęt w popłochu i ruszyła do ucieczki. Według relacji na Telegramie, wojskowi gen. Syrskiego doprowadzili do serii eksplozji w zaatakowanym BMP i ruszyli w pogoń za Rosjanami, którzy nie pomogli swoim towarzyszom w obronie, a odjechali w kierunku Bachmutu.