"Zachował się w sposób obłudny". Minister zdrowia komentuje decyzję Dudy

Leszczyna stwierdziła, że jej zdaniem prezydent, tłumacząc się z weta, "kłamie". - Gdyby rzeczywiście uważał, że 18-letnie i starsze kobiety powinny mieć dostęp do tej tabletki bez recepty, bez kłopotu, to nie podpisywałby tej koszmarnej ustawy ministra Radziwiłła. Wtedy mógł się zastanowić, co robi. Miał od 2017 roku wystarczająco dużo czasu, by powiedzieć "słuchajcie, jeśli zakazujecie de facto edukacji seksualnej, w dodatku utrudniacie dostęp do antykoncepcji, a jednocześnie macie restrykcyjne prawo antyaborcyjne, to stajemy się krajem jesieni średniowiecza". Nie wierzę w słowa pana prezydenta, on po prostu jest przeciwnikiem kobiet - mówiła.