Zachodni sprzęt w rękach Rosjan. Twierdzą, że zdobyli czołgi Leopard i wozy Bradley

Rosyjskie kanały na Telegramie obiegło niepokojące nagranie z frontu. Żołnierze Putina pochwalili się, że przechwycili niemieckie czołgi Leopard 2 i amerykańskie wozy bojowe M2 Bradley. Informację przekazało rosyjskie MON. Na nagraniu widać zachodni sprzęt, który wygląda, jak po ataku ciężkiej artylerii. Jeden Bradley jest kompletnie zniszczony, podczas gdy Leopard ma dalej włączony silnik. W tle widać kolejne maszyny. Wideo udostępniła agencja Reutera. Nagrania Rosjan mają jednak najczęściej charakter propagandowy. "W walkach na kierunku zaporoskim wojska rosyjskie zdobyły opancerzone pojazdy armii ukraińskiej - czołgi Leopard oraz wozy piechoty Bradley" - poinformował resort obrony. Nagranie Rosjan ma być dowodem oraz "kolejnym sukcesem na froncie". Takie wiadomości trzeba jednak traktować z dystansem, ponieważ rosyjska propaganda zrobi wszystko, by zakłamać rzeczywistość na froncie. Wszystko dlatego, że pojawiły się już pierwsze sukcesy Ukraińców w trakcie kontrofensywy. Błahodatne, Makariwka i Neskuczne - to trzy miejscowości, które Ukraińcy od soboty odbili z rąk Rosjan. Z kolei partyzantom z Melitopola udało się wysadzić ważny dla rosyjskich okupantów most, który łączy Krym z obwodem zaporoskim.