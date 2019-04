Zachód gratuluje zwycięstwa Zełenskiego na Ukrainie. Rosja życzy "zdrowego rozsądku"

Świat gratuluje i komentuje zwycięstwo Wołodymyra Zełenskiego w wyborach prezydenckich na Ukrainie. Zachód cieszy się z demokratycznego głosowania i obiecuje wsparcie. Rosja apeluje o "uznanie realiów". To ilustruje wybór, przed którym stoi nowy prezydent Ukrainy.

Donald Tusk i Jean-Claude Juncker w specjalnym piśmie do Wołodymira Zełenskiego , w imieniu Unii Europejskiej pogratulowali mu zwycięstwa w wyborach prezydenckich na Ukrainie. Politycy podkreślili, że wybory pokazały przywiązanie obywateli Ukrainy do zasad demokracji i praworządności.

W podobnym duchu gratulacje Zełenskiemu złożyli inni przywódcy europejscy, w tym prezydenci Polski Andrzej Duda i Francji Emmanuel Macron . Szef brytyjskiej dyplomacji Jeremy Hunt zaznaczył, że prezydent będzie teraz prawdziwym "Sługą Narodu", co stanowi odniesienie do tytułu serialu komediowego, który przysporzył Zełenskiemu popularności oraz nazwy jego partii politycznej.

Rosja i Białoruś nie gratulują sukcesu

Premier Dmitrij Miedwiediew ograniczył się do wpisu na Feacebooku, w którym stwierdził, że nie ma złudzeń, co do podejścia nowego prezydenta Ukrainy do Rosji. W związku z tym życzył nowym przywódcom w Kijowie zdrowego rozsądku.