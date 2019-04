Wołodymir Zełenski nowym prezydentem Ukrainy. Andrzej Duda gratuluje

Ukraina. Wołodymir Zełenski wygrał wybory prezydenckie. Po ogłoszeniu wyników Andrzej Duda pogratulował telefonicznie Zełenskiemu i zaprosił go do Polski.

Prezydent Andrzej Duda wysłał depeszę do Zełenskiego, gdzie pogratulował mu powierzenia przez naród ukraiński stanowiska Prezydenta Ukrainy. "Wybór ten jest wyrazem oczekiwania społeczeństwa ukraińskiego na znaczne przyspieszenie działań władz państwowych w reformowaniu sfery politycznej i gospodarczej kraju oraz na zapewnienie bezpieczeństwa i stabilizacji na Ukrainie" - napisał prezydent.

Co więcej, Andrzej Duda pogratulował telefonicznie Zełenskiemu i zaprosił go do Polski.