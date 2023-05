Zachód daje Ukrainie czas do września. "Presja będzie ogromna"

Według rozmówców "Financial Times", kluczowe będą także dwa wydarzenia: sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ oraz szczyt G20. Wtedy Rosja i Ukraina znajdą się pod silną presją, by podjąć negocjacje. - Jeżeli dojdziemy do września, a Ukraina nie poczyni znaczących postępów, to presja międzynarodowa (na Zachód - red.), aby wciągnął ją do negocjacji, będzie ogromna - mówi jeden z urzędników chcących zachować anonimowość.