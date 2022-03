"Zachęcają Rosję do dalszych masakr". Doradca prezydenta ostro o słowach z Niemiec

NATO nie chce jednak podjąć takiej decyzji, bo boi się eskalacji konfliktu z Rosją. Gdyby samoloty należące do Sojuszu patrolowały przestrzeń powietrzną nad Ukrainą i zestrzeliłyby myśliwiec należący do rosyjskich sił zbrojnych, dałoby to Władimirowi Putinowi pretekst, by zaatakować inne państwa. Przywódca Kremla mógłby też wykorzystać taki atak na potrzeby krajowej propagandy.