Uzbrojony mężczyzna w Zabrzu. CBŚP i negocjatorzy w akcji

W jednej z kamienic w Zabrzu zabarykadował się mężczyzna - podały lokalne media. Interwencję na miejscu przeprowadzili funkcjonariusze CBŚP z Łodzi. "Policjanci mieli wykonać czynności w stosunku do mężczyzny, ale w związku z tym, że posiadali informacje, iż może on mieć broń, do działań przystąpili antyterroryści i negocjatorzy" - przekazano w komunikacie. W wyniku podjętych rozmów mężczyzna wpuścił policjantów.