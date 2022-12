Grecja. Policjant postrzelił romskiego nastolatka. W kraju wybuchły protesty

Według doniesień "The Guardian" w poniedziałek wieczorem w Salonikach wybuchły protesty. Około 1500 osób wyszło na ulice po postrzeleniu romskiego nastolatka przez policjanta. 16-latek zatankował swój samochód na stacji paliw, nie zapłacił rachunku o wartości 20 euro i odjechał. Pracownicy stacji bezzwłocznie zawiadomili służby o zdarzeniu. Podczas pościgu oddano w stronę podejrzanego dwa strzały, jeden z nich trafił go w głowę. Chłopiec trafił do szpitala w Salonikach, jest w krytycznym stanie.