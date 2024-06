Zabójstwo żołnierza na granicy. Ważne ślady na nożu

Sierżant Mateusz Sitek został raniony nożem przymocowanym do kija, w chwili kiedy zbliżył się do zapory, by załatać w niej wyrwę. Żołnierz został zaatakowany na odcinku granicy w okolicach Dubicz Cerkiewnych (woj. podlaskie) przez jednego z mężczyzn, którzy w grupie próbowali sforsować stalową zaporę. Jak wskazuje "Rzeczpospolita", na nożu znaleziono ważne ślady.