Zabójstwo w Gorzowie. Syn zabił ojca, już wcześniej był karany za atak nożem

- Doszło do zbrodni na tle rodzinnym. Do sprawy został zatrzymany młody mężczyzna. We wtorek 10 października zostaną z nim przeprowadzone czynności procesowe. Prokurator będzie składał wniosek o tymczasowy areszt. Mężczyzna będzie oskarżony o zabójstwo zgodnie z artykułem 148 kodeksu karnego. Grozi mu do 25 lat więzienia lub dożywocie – mówi w rozmowie z portalem gorzowianin.com Łukasz Gospodarek, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gorzowie.