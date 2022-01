Zabójstwo Polki na Malcie. Matka zamordowanej: za parę dni Paulina miała wrócić do domu

"Miała niebawem wrócić"

W rozmowie z "Faktem" matka zamordowanej, Maria Dembska z wielkopolskiego Niedźwiedzia, zdradziła, że niebawem miała wybrać się do córki. W połowie stycznia obie miały wrócić do Polski. – Paulinka chciała trochę posiedzieć z nami w domu, a potem wybierała się do Włoch, by nauczyć się tamtejszego języka – wspomina.