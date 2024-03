Zabójstwo policjantów we Wrocławiu. Są zarzuty dla funkcjonariuszy

Zabójstwo dwóch policjantów we Wrocławiu

Zarzuty, które usłyszeli podejrzani mają związek ze zdarzeniem, do którego doszło na początku grudnia 2023 roku na ul. Sudeckiej we Wrocławiu. Wówczas 45-letni Maksymilian F. postrzelił z broni czarnoprochowej dwóch konwojujących go policjantów. Prokurator przedstawił mu zarzuty usiłowania zabójstwa dwóch policjantów, które w toku śledztwa zostały zmienione na zabójstwo policjantów. Maksymilianowi F. grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.