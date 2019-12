Zabójstwo Piotra i Alicji Jaroszewiczów. Jest akt oskarżenia

Krakowska prokuratura skierowała do sądu w Gdańsku akt oskarżenia przeciwko trzem przestępcom z groźnego "gangu karateków", który działał w całej Polsce. Mężczyźni są podejrzani o zabójstwo małżeństwa Jaroszewiczów. Grozi im nawet dożywocie.

Jak podaje prokuratura, podstawą skierowania aktu oskarżenia do sądu były materiały zgromadzone w toku śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Krakowie. Początkowo śledztwo to dotyczyło uprowadzenia dla okupu 76-letniego biznesmena (zmarł w trakcie porwania) oraz oraz dziecka. W tym drugim przypadku, rodzice wpłacili okup w kwocie 100 tys. euro i dziecko zostało uwolnione.

Gang karateków

Zaplanowana zbrodnia Jaroszewiczów

Jaroszewiczów wytypował do napadu Robert S. i sam też opracował plan działania. Przestępcy przyjechali do Warszawy wczesnym rankiem 31 sierpnia 1992 r. Z Dworca Głównego pojechali kolejką podmiejską do Anina. Potem pieszo doszli na tyły posesji małżeństwa Jaroszewiczów. Tam rozpoczęli obserwację domu. Mężczyźni mieli ze sobą specjalne kombinezony, obuwie na zmianę, kominiarki, a także rękawiczki skórzane oraz lateksowe).

Sprawcy weszli do domu w nocy po drabinie przez uchylone okno łazienki. Tam Robert S. obezwładnił Piotra Jaroszewicza, który oglądał telewizję na parterze. Uderzył go w głowę częścią znalezionej w domu broni palnej. Potem razem z Marcinem B. przenieśli byłego premiera do gabinetu. Pozwolili mu przebrać się (miał zakrwawione ubranie) i opatrzyli mu ranę na głowie. Potem przywiązali go do fotela.