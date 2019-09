Krakowski biznesmen zmarł po torturach. Jest akt oskarżenia wobec porywaczy

Prokuratura przedstawiła zarzuty Bogusławowi K. i Dariuszowi S. Grozi im odpowiednio 25 i 15 lat więzienia. Mężczyźni są oskarżeni o porwanie i torturowanie znanego krakowskiego biznesmena. Byli również zaangażowani w uprowadzenie 10-latka czy zabójstwo małżeństwa Jaroszewiczów.

Bogusław K. i Dariusz S. porwali i torturowali w 2013 r. Zbigniewa Przewrockiego. To znany krakowski biznesmen. Mimo wpłacenia okupu 76-latek nigdy nie wrócił do domu. Prokuratura Okręgowa w Krakowie przedstawiła mężczyznom akt oskarżenia. Ci przyznali się do zarzutów i złożyli wyjaśnienia. Podejrzanym grozi 25 i 15 lat więzienia. Porywacze mają na koncie także inne głośne sprawy.