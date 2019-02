Zabójstwo Pawła Adamowicza. Już wiadomo, kiedy poznamy wyniki badań Stefana W.

Stefan W., zabójca prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, przeszedł w ubiegłą środę badania psychiatryczne. Jaki jest werdykt biegłych? Czy był poczytalny w momencie zabójstwa? Musimy jeszcze poczekać na wyniki badania.

Do przeprowadzenia badania Stefana W. - jak przypomniała rzeczniczka prasowa Prokuratury Okregowej w Gdańsku Grażyna Wawryniuk - powołano dwóch biegłych psychiatrów. Ich zadaniem było dokonanie aktualnej oceny zdrowia psychicznego Stefana W. oraz zbadanie, czy był on poczytalny w momencie zabójstwa .

Kiedy poznamy wyniki tego badania? Prok. Wawryniuk poinformowała, że dopiero ok. 20 lutego.

13 stycznia o godz. 19:55, tuż przed "światełkiem do nieba" podczas finału WOŚP, 27-letni mieszkaniec Gdańska wszedł na scenę, na której skończył przemawiać do zebranych prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Dźgnął go kilka razy nożem.