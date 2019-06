Zabójstwo Pauliny D. Podejrzany o morderstwo Gruzin jest już w Polsce

39-letni Gruzin, Mamuka K., podejrzany o brutalne zamordowanie łodzianki Pauliny D., próbował popełnić samobójstwo. Dźgnął się ostrym przedmiotem w brzuch. Nie przeszkodziło to jednak w jego ekstradycji. Mężczyzna został już przetransportowany do Polski.

- Podczas posiedzenia sądu mężczyzna ranił się ostrym przedmiotem w brzuch. Natomiast jego życiu nic już nie grozi i trwają formalne przygotowania do tego, by go wydać do Polski - poinformowały ukraińskie służby.