Zabójstwo księdza. Arcybiskup wystosował apel

Nie milkną echa brutalnego zabójstwa księdza Grzegorza. W piątek głos w tej sprawie zabrał arcybiskup Wacław Depo. To na terenie jego metropolii leży parafia w Kłobucku, w której doszło do morderstwa. Hierarcha zaapelował m.in., by tej tragedii "nie wykorzystywać do publicznej debaty, zwłaszcza w kontekście politycznym".