Podniosły się demony. Awantura polityczna po zabójstwie dziewczynki w Paryżu

– Ta demonstracja od samego początku była problematyczna, a dojście do tego wniosku nie powinno nikomu zajmować aż dwóch dni namysłu – jak mówi Jean-Yves Camus. Jeśli chodzi o Zemmoura, to zawsze uważał go za bardziej radykalnego niż Le Pen. – Stara się zdobywać głosy wszelkimi sposobami, włączając w to ohydną instrumentalizację straszliwej zbrodni. Ale to zawsze była metoda skrajnej prawicy.