Zabójstwo 23-latki w Lubaniu: jest areszt dla 22-letniego Adriana Z.

22-letni Adrian Z., który przyznał się do zabójstwa 23-letniej mieszkanki Lubania w woj. dolnośląskim, trafił na 3 miesiące do aresztu. Mężczyźnie grozi dożywocie.

Sąd Rejonowy w Lubaniu uwzględnił wniosek prokuratury o trzymiesięczny areszt dla Adriana Z., który przyznał się do zabójstwa 23-latki. Mężczyzna złożył obszerne wyjaśnienia w tej sprawie, ale prokuratura na razie nie ujawnia ich szczegółów.

- Adrian Z. usłyszał zarzut zabójstwa młodej kobiety ze szczególnym okrucieństwem i usiłowania zabójstwa innej osoby oraz jej zranienia. Przyznał się do tych czynów. Składał wyjaśnienia, które teraz są weryfikowane, dlatego nie podajemy jeszcze szczegółów i okoliczności tej zbrodni - powiedział prokurator Łukasz Chrapek.

Do zabójstwa doszło w piątek wieczorem na klatce schodowej w jednej z kamienic w Lubaniu. Najpierw 22-latek miał zaatakować swojego brata, jednak udało mu się uciec do sąsiada. - Schowałem mężczyznę, którego napastnik gonił i chciał zabić. Zaatakował mnie nożem. Wyciągnąłem go z mieszkania na zewnątrz, zamknąłem drzwi. Poleciał po siekierę, rozwalił mi drzwi - opowiedział reporterowi Polsat News mężczyzna.