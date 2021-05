Zabójstwo 11-letniego Sebastiana. Jest wniosek o aresztowanie

W sobotę 11-latek wyszedł z domu, aby pobawić się na placu zabaw. Gdy zbliżała się pora jego powrotu do domu, Sebastian napisał do mamy SMS z prośbą o to, żeby mógł się bawić trochę dłużej. Matka wyraziła zgodę. Niedługo potem urwał się kontakt z dzieckiem. Zgłoszono zaginięcie chłopca.