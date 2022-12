Zabójczy tlenek węgla. Dwulatek nie żyje

Do tragedii doszło tuż po godzinie 16.00. Jeden z mieszkańców Szklar Górnych wrócił do domu, gdzie zastał śpiącą żonę wraz z ich 2-letnim wnukiem. Mężczyzna już po wejściu do domu poczuł, że coś jest nie porządku. Kiedy zorientował się, że ma zawroty głowy otworzył w domu wszystkie okna.